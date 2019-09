17ème anniversaire du naufrage du Joola : Aucune autorité présente à la cérémonie au cimetière de Mbao

Le collectif des victimes du Joola et des religieux sont présents à la cérémonie de commémoration du 17e anniversaire du naufrage du bateau le Joola au cimetière de Mbao. Aucune autorité n’est présente à cette cérémonie.

Ni même le maire de Mbao qui devait être présent, n’est pas venu. Les familles des victimes ont eu à vivre l’événement comme elles l’ont toujours vécu il y a des années.



Elles ont dénoncé le manque de justice. Elles comptent porter plainte au niveau de la Cour pénale européenne. Car pour eux, la justice au Sénégal n’a pas joué son rôle. Pour les pupille de la Nation, elles ont demandé à l’Etat de prolonger leur allocation. Car dans deux ans, beaucoup auront 18 ans et n’auront plus droit à la bourse qu’on leur attribuait.



« 17 ans après, on a toujours une grande insatisfaction par rapport à la gestion du cas du Joola. Car aujourd’hui, il est anormal de se poser certaines questions concernant les orphelins, la justice, le renflement du bateau. Ce sont des questions qu’on aurait dû dépasser. Ce n’est pas notre préoccupation majeure actuellement. Nous, nous faisons des prières a Ziguinchor, en Gambie, à Dakar à la place du Souvenir, nous avons des cérémonies un peu partout. Que l’Etat apporte sont aide ou pas, nous allons le faire », se désole Samsidine Aïdar, membre du Collectif des victimes du bateau le Joola.