“Salam la famille. J’ai lu et vu vos messages de soutien et d’indignation à la suite de l’enlèvement et de la séquestration dont j’ai été victime de la part de Macky Sall et de son gouvernement. Mais, soyez sûrs d’une chose, aujourd’hui plus qu’hier, je suis engagé à apporter ma contribution à un Sénégal de justice, de paix et de vérité.

“Wa Keur Niakk Jaam” ne vont jamais réussir à m’ébranler ni à me faire reculer et, cela, ils le savent clairement. Je n’ai jamais été aussi conscient de mon rôle d’acteur majeur de la société, je n’ai jamais été aussi bien alerté de ma responsabilité et de la justesse de mes actes que lorsque j’ai été privé de liberté.

Pendant cette période de privation de liberté, j’ai vu du respect et de la considération dans tous les regards que j’ai croisés. Des policiers de la DIC aux agent pénitentiaires, tous m’ont parlé avec respect et amour. De la compassion à tous les niveaux.

La conviction que mon travail est aimé et apprécié a été ancrée lorsque, un matin, un policier qui venait de me reconnaître, les menottes aux mains comme un criminel, s’est mis à pleurer….lorsque dans les couloirs de la cave j’ai vu des prisonniers me faire une haie d’honneur.

Lorsque, au moment de me coucher, les détenus, mes camarades de condition, me font une bonne place, loin des toilettes et surveillent à tour de rôle, quand je dors, pour que personne ne vienne m’assassiner.

Ils ont exigé que je ne mange aucune nourriture si je n’ai pas une confiance absolue en la personne qui me l’a envoyé.

Dans mon malheur, j’ai été honoré et magnifié par tous, les détenus m’ont désigné comme leur porte-parole, leur espoir aujourd’hui et après le règne de Macky Sall.

Quand on sort d’une épreuve comme ça, quand on rencontre ces gens-là que j’ai côtoyés tous les jours et qui sont partis en prison pendant que moi j’ai retrouvé la liberté, il ne pourra jamais me traverser à l’esprit, l’idée que je doive me reposer. Je reprends juste un peu de recul par rapport à tout ce qui s’est passé pendant mon absence. Pour tout analyser et reprendre le combat…”

Babacar TOURE-Mandjou