PDS : Me Wade a reçu la démission de Toussant Manga

Le PDS a enregistré hier, dimanche, la démission de l’ancien député Toussaint Manga. Ce dernier a adressé une correspondance au secrétaire général de la formation libérale, Me Abdoulaye Wade, pour annoncer la fin de leur compagnonnage.

«Cher maître, c’est avec beaucoup d’émotions que je vous adresse ces quelques mots pour vous présenter ma démission de toutes les instances du parti (secrétariat national, Comité directeur et Fédération de Ziguinchor) et par conséquent la fin de mon militantisme au sein du Parti démocratique sénégalais», a écrit le désormais ex-secrétaire national du PDS chargé de la santé et de la prévention dans sa lettre reprise par Vox Populi.

Toussaint Manga ajoute : «Je profite de cette occasion pour vous rendre un vibrant hommage et vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour l’humanité, l’Afrique, le Sénégal et pour moi-même durant mes 23 ans de militantisme actif dans le parti. Je vous en serais éternellement reconnaissant.»

La fédération PDS de Ziguinchor, qu’il dirigeait, a aussitôt réagi. Dans une déclaration parue dans les colonnes de vox populi et au nom des autres membres de l’antenne locale du parti libéral, Oumar Sadio a réaffirmé leur ancrage dans la formation de Wade. Il n’a pas manqué de brocarder Toussaint Manga, pointant ses “incohérences et irrégularités” et affirmant que le parti “a souffert a Ziguinchor sous sa conduite“.