L’affaire de déménagement des personnels et malades de l’hôpital le Dantec pour sa reconstruction, devient de plus en plus compliqué. Des patients sont sorti de l’hôpital sans prise en charge. Ainsi, cette situation commence a viré au drame car un malade a perdu la vie par manque de soins s’explique Mané Ngom responsable syndical de l’hôpital le Dantec.

“Nous avons vu et constaté que des malades ont été sortis et jetés dans la rue alors qu’ils avaient encore besoin de soins. C’est une catastrophe sanitaire. Déjà, nous avons enregistré la mort d’un homme. Quelqu’un qui était venu a l’hôpital pour se faire soigner, il devait recevoir une opération chirurgicale au bloc de l’urologie. Mais a sa grande surprise, il n’a trouvé personne, le bloc était fermé”

Elle affirme, en outre, que le collectif pour la défense des intérêts des travailleurs de l’hôpital a saisi un huissier qui a fait le constat. “Donc ce ne sont pas des rumeurs, confirme t-elle. J’ai le numéro de l’accompagnant que j’ai appelé récemment. Ce qu’il m’a dit c’est qu’en cours de route, le patient est décédé. Et c’est un cas parmi tant d’autres. Nous allons vivre une situation sanitaire catastrophique dans ce pays”.