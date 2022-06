L’usage des gaz lacrymogènes et d’armes à feu témoigne de l’horreur des violences préélectorales au Sénégal.

Trois personnes de sexe masculin tuées le vendredi dans la capitale et la région de Ziguinchor. Des centaines de blessés lors d’affrontement. Des figures d’opposition arrêtés. L’interdiction de la manifestation sur la place de la nation décidée par le préfet a semé l’indignation au sein des partis l’opposition.

La plupart des sénégalais exige une enquête sur l’homicide des personnes tuées à coup de fusils et de pistolet lors des manifestation dernières entre les sympathisants de l’opposition et les forces de l’ordre et de sécurité dans les grandes agglomérations. En dépit de l’interdiction de la manifestation, une foule immense envahit la place de la nation et défie le mot d’ordre du préfet de Dakar. Submergés et incapables de faire barrage au pillage des manifestants, les forces de sécurité font recours aux tirs des gaz lacrymogènes afin de disperser les dissidents.

Cependant les manifestant se multiplient sur terrain et se révoltent contre le décision du conseil constitutionnel sur le rejet de la liste majoritaire de Yewi Akan Wi. Ainsi la confrontation s’est soldée par trois mors et plusieurs blessés entre Dakar et Ziguinchor. Parallèlement la perte en vie humaine, le pillage des commerces et magasins a été enregistré.

A Colobane, les manifestations ont occasionné le saccage d’une station Total. Armés de machettes et de gourdins, les manifestants ont attaqué la station service et réduit en miette les panneaux de prix et les distributeurs de carburants.