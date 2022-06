Urgent: Mandat de dépôt pour les députés Mame Diarra Fam et Déthié Fall

Les parquetiers ont vraiment la dent dure à l’encontre des responsables de la coalition Yewwi Askan Wi. Comme avec Ahmet Aïdara à Guédiawaye, les procureurs de la République auprès du tribunal de Dakar viennent de décerner un mandat de dépôt contre les députés Déthié Fall et Mame Diarra Fam…

Les députés Déthié Fall, Mame Diarra Fam et compagnie vont passer leur première en détention. Comme l’a déclaré le ministre de la justice Me Malick Sall, “la loi s’appliquera à eux”, si l’on en croit des informations parvenues à Kéwoulo. A en croire ces informations, ces leaders de Yewwi Askan Wi poursuivis pour “participation à une manifestation interdite”, “provocation à un attroupement interdit”, et “trouble à l’ordre public” vont faire face au tribunal des flagrants délits de Dakar.

Mais, contrairement à Ahmet Aïdara que le maitre des poursuites de Guédiawaye a voulu garder plus longtemps en détention préventive, Déthié Fall et Mame Diarra Fam seront présentés au tribunal ce mercredi 22 juin prochain. Assistés de leurs avocats, ces leaders qui sont pourtant des députés ne bénéficieront pas de l’immunité parlementaire; poursuivis qu’ils sont en procédure de flagrance. Comme le député Bara Doly, les enquêteurs comme les parquetiers, ont usé de la procédure dite de flagrance. Ca évite de passer par les longues et tumultueuses procédures de levée d’immunité parlementaire.