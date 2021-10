C’est hier dans la soirée que Guy Marius Sagna avait alerté à travers un post dur sa page facebook que des policiers en civil rodaient autour de son domicile. L’Activiste en avait profité pour prendre l’opinion à témoin sur tout ce qui pourrait lui arriver. Ce que le leader de FRAPP ignorait, c’est qu’il s’agissait des éléments du Groupe de Recherches et d’Intervention de la DIC dépêchés pour le cueillir aux premières heures de l’aube.

Les policiers rentreront bredouille au bout de plusieurs heures de planque après s’être rendus compte que Guy Marius Sagna et ses camarades, n’étaient pas dans l’appartement de l’Activiste. La DIC émettra rapidement un avis de recherches qui sera adressé à tous les commissariats de police, brigades de gendarmerie, postes et secteurs frontaliers de la Dpaf. Malgré l’impressionnant dispositif mis en place tout le long du trajet que devrait prendre Guy Marius Sagna, les forces de l’ordre n’auront vu que du feu car ce dernier réapparaitra sur les radars aux premières heures de ce samedi à Vélingara précisément dans les environs de Kounkané où il devrait prendre part à la manifestation interdite des populations de Pakour spoliées de 1000 hectares.

Après un chassé-croisé de plus de cinq heures avec les gendarmes qui avaient ceinturé le village de Pakour, Guy Marius Sagna, Aliou Gérard Koïta et Boubacar Diallo se rendront à la Brigade de Kounkané pour prendre des nouvelles de leurs membres arrêtés par les pandores. ” C’est sur place que les trois responsables de Frapp seront arrêtés”, informe Me Khoureychi Ba.

“Après leur arrestation, Aliou Gérard Koïta et Boubacar Diallo seront entendus sur procès verbal mais par contre, Guy Marius Sagna sera mis à disposition du chef de secteur de la Dpaf de Kounkané qui a assuré son transfert vers le commissariat de police de Tambacounda”, a révélé son avocat qui avait joint au téléphone l’adjudant Thiam de la police de l’Air et des Frontières.

Selon des sources de Atlanticactu, Guy Marius Sagna devrait être acheminé d’ici l’aube à la DIC pour affaire le concernant. D’ailleurs, “les éléments du GRI de la DIC sont déjà en route pour récupérer l’Activiste et l’acheminer au siège de la direction de la police judiciaire”, renseigne la source qui ne donne pas de détails sur les raisons des recherches déclenchées contre le leader de FRAPP.

Cheikh Saadbou DIARRA