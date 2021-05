Moustapha Sylla, le maire de Niakhène: “Je suis entièrement d’accord pour la criminalisation de l’homosexualité”

La croisade contre l’homosexualité au Sénégal rencontre l’assentiment et le soutien de certains élus. Comme Moustapha Sylla, le maire de Niakhène qui vote pour la criminalisation de cette pratique contraire à nos mœurs. « Je suis entièrement d’accord pour la criminalisation de l’homosexualité. C’est une pratique qui est bannie par toutes les religions ; que ce soit l’islam ou le Christianisme. Ce n’est ni conforme à la morale, ni à la dignité humaine », a-t-il fait savoir.

« Qui plus est, ajoute l’élu, la criminalisation de l’homosexualité est une forte demande sociale au Sénégal et qui doit être prise en compte par les décideurs. Au Sénégal, il existe tellement de vertus et de valeurs que nous sommes tenus de préserver quoi qu’il arrive. Il faut alors criminaliser l’homosexualité au Sénégal », appelle-t-il.