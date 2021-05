Luna Reyes:” Ils ont vu que la personne que je réconfortais était de couleur noire, ils n’ont cessé de m’insulter”

Luna Reyes, une secouriste de 20 ans travaillant pour la Croix-Rouge, a dû mettre ses réseaux sociaux en privé parce qu’elle était harcelée. La raison? Une photo d’elle a été publiée où elle réconforte un migrant sénégalais arrivant à Ceuta, en Espagne.

Le cliché a rapidement commencé à devenir viral, et la jeune femme a commencé à être harcelée par des partisans du parti d’extrême droite espagnol Vox et d’autres personnes indignées par l’arrivée de migrants à Ceuta. “Ils ont vu que la personne que je réconfortais était de couleur noire, ils n’ont cessé de m’insulter et de me dire des choses horribles et racistes. Nous ne sommes pas formés pour vivre quelque chose comme ça”, a témoigné Luna Reyes à la chaîne de télévision espagnole RTVE. Elle est rapidement passée en privé sur les réseaux sociaux.

Lorsque la nouvelle du harcèlement de la jeune fille est tombée, la toile a commencé à se mobiliser. Le hashtag #GraciasLuna a intégré les tendances Twitter en Espagne. Rita Maestre, conseillère municipale de Madrid, et Nadia Calviño, ministre espagnole de l’économie, ont notamment tweeté pour la soutenir, tout comme le secrétaire général de la Croix-Rouge.

De son côté, Luna ne pense pas avoir fait quelque chose de spécial. Elle décrit le fait de réconforter quelqu’un dans le besoin comme “la chose la plus normale que l’on puisse faire”. La jeune femme ne connaît pas le nom de l’homme, mais elle lui a donné un peu d’eau en voyant qu’il était fatigué. “Il pleurait, j’ai tendu la main et il m’a serrée dans ses bras. Il s’est accroché à moi. Cette étreinte a été sa bouée de sauvetage.”