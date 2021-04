Fichier électoral : Karim et Khalifa sont sur la course pour la présidentielle 2024

En voilà une lueur d’espoir pour Karim Wade et Khalifa Sall en perspective des futures échéances électorales.

Après trois mois de travaux, les experts de la Mission d’audit du fichier électoral ont remis leur rapport au Comité de suivi de la Commission politique du Dialogue national.

Dans ce document de 124 pages dont L’Observateur détient copie, ladite Mission a validé les candidatures de Karim Wade et Khalifa Sall pour la Présidentielle 2024 et leur participation aux prochaines élections locales et législatives.

En clair, le document mentionne que l’exclusion de Karim Wade et Khalifa Sall des listes électorales pour les délits et crimes commis viole l’esprit de l’article 25 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme.

Lequel stipule que «tout citoyen a le droit et la possibilité de prendre part à la direction des affaires publiques et d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays».