Le Président Macky SALL ignore qu’il est devenu fou. Au lieu de penser à soigner les milliers de malades mentaux errants, il gaspille des centaines de millions, dans l’organisation de meetings inqualifiables et inopportuns.

La politique est-elle l’art de mobiliser ses militants ou de gérer les affaires de la cité ? A-t-il examiné sa propre conscience comme il en invitait ses compatriotes, suite aux manifestations survenues après l’arrestation du Député Ousmane SONKO, accusé de viol par la masseuse Adji SARR ?

Que le Président Macky SALL se le tienne pour dit. Jusqu’ici, il se donne l’impression d’avoir beaucoup fait pour la population dont la majeure partie souffre au plan mental et psychologique. Conséquence, le citoyen sénégalais devient de plus en plus cruel, ce qui ne favorise guère l’accès à l’émergence.

Depuis quelques temps, il cherche à trouver du travail aux jeunes, ignorant que les priorités nationales dépassent largement le chômage. Attention, la gestion d’un pays nécessite beaucoup de sérieux.

Certainement, le Président Macky SALL attend que les malades mentaux errants manifestent leur colère, pour qu’il s’adresse encore à la nation, pour annoncer des mesures à leur endroit. Mais, ce serait déjà trop tard, d’où l’urgence pour le chef de l’Etat, d’écouter leur défenseur, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM). Pour gouverner un pays, il faut savoir utiliser toutes les compétences qui sont à la disposition du Gardien de la Constitution.