Abass Fall, le coordonnateur à Dakar du parti Pastef, libéré récemment de prison, a reçu lundi une visite de courtoisie de la part de Serigne Abdou Mbacké, marabout de son leader politique, Ousmane Sonko.

Plaisir et satisfaction… “C’est avec beaucoup de plaisir et de satisfaction que j’ai reçu la visite de Serigne Abdou Mbacké Darou Mouhty, accompagné de Serigne Cheikh Thioro Mbacké, coordonnateur de Pastef Touba, de Serigne Abo Fall et de mon ami Kara”, déclare Abass Fall. Le rôle du khalife… Selon le coordonnateur à Dakar du parti Pastef, Serigne Abdou Darou Mouhty n’a cessé d’œuvrer dans le bon sens depuis que cette affaire (Sonko-Adji Sarr) a commencé à prendre de l’ampleur. Car avant même leur arrestation, Serigne Abdou Mbacké fut le premier à informer le Khalife général des mouride de ce qui se tramait à Dakar. Attachement… A l’en croire, il a été ravi et comblé par cette visite qui montre l’attachement et la considération qu’ils ont envers leur modeste personne. “Serigne Abdou Mbacké nous a prodigué des conseils et a beaucoup prié pour nous et pour le Sénégal. Diërëdieuf Serigne bi”, révèle-t-il.