Après leur audience avec le porte-parole du Khalife, la délégation s’est rendue auprès des familles des victimes, au quartier Ndamatou. Ainsi le ministre Samba Ndiobéne a compati à la douleur des proches des disparus et des blessés.

« Nous sommes là aujourd’hui sur instruction du président de la République pour présenter les condoléances de la Nation.Le président Macky Sall est le chef de l’Etat, par conséquent toute la population sénégalaise fait partie de sa grande famille. Donc s’il y a une situation dramatique, il est important que l’Etat soit aux chevets des victimes et de leurs proches » a déclaré Samba Ndiobéne ka.

L’émissaire du palais a, également, salué l’attitude responsable des autorités administratives qui avaient pris toutes les dispositions dès que l’accident s’est produit sur la route de Porokhane.

Après avoir délivré le message du chef de l’Etat, le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale a remis aux familles des disparus et des blessés, une enveloppe contenant 15 millions francs CFA au nom du président Macky Sall.

À en croire le gouverneur de Diourbel, chaque famille recevra un montant de 500.000 francs.

Pour rappel, un accident tragique avait occasionné 11 morts et plusieurs blessés, sur la route de Porokhane à hauteur de Back Samba Dior, dans le département de Guinguinéo. Ainsi, le patriarche de Darou Miname avait envoyé une délégation auprès des proches des victimes pour présenter ses condoléances et formuler des prières à l’endroit des disparus et des blessés. Par ailleurs, le Saint-homme avait remis une enveloppe de 03 millions francs CFA à ces familles par le biais de ses émissaires.