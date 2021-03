Madiambal Diagne: ” qu’il retire ses écrits de provocateur” Amadou Diallo

Dans la dernière édition de la chronique intitulée « Les Lundis de Madiambal », le journaliste, sous le titre assez provocateur « Le prix de l’honneur d’un fils de la Casamance », met la plume là où il ne faut pas.

Pour ne pas raviver les flammes, nous n’allons pas reproduire ses écrits.

La sortie de M. Diagne est d’autant plus anachronique que le président Macky Sall a, mieux que ses prédécesseurs, posé des pas de géant pour le règlement définitif du conflit casamançais. Cela, en plus de travailler sensiblement à l’émergence de la région qui a bénéficié, au double plan économique et social, de programmes du Gouvernement. Par un « Patriote Act », pour parler comme les Américains, ce doyen de la presse sénégalaise devait convoquer son éthique de responsabilité, en évitant d’aborder ce sujet avec une telle désinvolture.

Le contexte sous régional, marqué par des tensions croissantes dans les pays voisins du Sénégal, avec la montée du péril terroriste, est lourd de dangers et il ne faut pas en rajouter.

Madiambal Diagne, qui est un vrai coutumier des faits, doit cesser de jouer avec la question de l’ethnicité.

Dans une de ses chroniques « Les lundis de Madiambal », en date du 21 septembre passé, le fondateur du groupe Avenir communication avait soulevé des suspicions sur la supposée nationalité guinéenne du juge Souleymane Téliko.

Madiambal Diagne affirmait : « Des magistrats s’interrogent également sur l’avenir citoyen de Souleymane Téliko. Il a pris le soin de s’occuper de sa nationalité guinéenne que lui confèrent ses parents. Pour quel projet ? Peut-on avoir une double loyauté ? En tout cas, la magistrature sénégalaise a connu des cas de citoyens guinéens ayant exercé de hautes responsabilités judiciaires au Sénégal et qui ont fini par retourner, non sans un certain fracas en Guinée pour y occuper de hautes fonctions ». Des allégations, de nature à saper la cohésion nationale, que le Cored avait condamnées à travers un avertissement.

Ainsi, le mouvement Wàllu Sénégal, de par sa démarche, convoque la part de participation de chaque citoyen à la construction de notre cher Sénégal, condamne vigoureusement, cette sortie de Madiambal Diagne, appelle tous les acteurs politiques, du pouvoir, comme de l’opposition, et les leaders d’opinion, en général, à renforcer ce « commun vouloir de vie commune », qui nous lie depuis des temps immémoriaux.

Soucieux de donner corps au concept, « le Sénégal de tous, par tous et pour tous », le mouvement Wàllu Sénégal souhaite un recentrage du débat sur les priorités, pour la poursuite de l’action politique du président de la République, Macky Sall, dont la vision est porteuse d’initiatives salutaires pour sortir la jeunesse sénégalaise du guêpier du chômage et du sous-emploi. La matérialisation d’une telle ambition a besoin d’une atmosphère de paix.

Ainsi, nous invitons solennellement Madiambal Diagne à retirer ses écrits, par respect aux différentes composantes du peuple sénégalais, par-delà la Casamance.