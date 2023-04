Soixante-trois ans d’indépendance ! Un drapeau, un hymne national, une armée républicaine, une diplomatie respectée. Et, bien entendu, un Etat fort parce que juste. Ça, on le doit au président Léopold Sédhar Senghor qui nous a épargnés beaucoup de drames notamment des coups d’Etat et des guerres civiles que d’autres pays du continent ont tragiquement vécus.

Malgré quelques aléas, le poète-président nous a tout de même légués un Etat debout en plus d’avoir respecté le jeu avec l’ouverture timide d’une démocratie. Son successeur Abdou Diouf qu’il a formé avant de lui laisser les rênes du pays a tenu à vivifier cette belle tradition qui sera sanctionnée par la première alternance sans qu’une seule goutte de sang ait coulé.

Puis vint Wade, brouillon, débordant d’esprit et qui a littéralement changé le pays dans le bon et le mauvais sens à la fois. On lui reproche d’avoir complètement désacralisé le mythe de l’Etat en faisant siéger à la table du Conseil des ministres des ploucs, en banalisant le palais de la République, en affaiblissant l’Administration au profit d’une pléthore d’agences budgétivores et dirigées par des politiciens de son clan, en « bana-banalisant » notre diplomatie etc.

Son successeur aux affaires depuis 2012 s’est inscrit dans cette tendance. Oh, il a réalisé plus d’infrastructures que tous ses prédécesseurs réunis et a effectué une montée en puissance de notre Armée jamais faite auparavant. On s’arrête là et on s’abstient d’évoquer le côté sombre de son bilan. Fête nationale oblige, positivons une nouvelle fois. Et saluons cette invitation lancée à l’opposition pour qu’elle prenne part au défilé du 04-Avril. Une invitation qui n’est sans doute pas opportune vu le contexte mais qui a le mérite d’avoir été lancée. Elle devrait incontestablement contribuer à la décrispation du climat politique marqué par une tension et des violences sans précédent.

Ah si le président de la République profitait de cette fête de la jeunesse et de l’Armée pour libérer ces centaines de personnes qui croupissent dans nos prisons pour délits d’opposition ou pour avoir usé de leur droit constitutionnel à manifester ou à exprimer leurs opinions. Libérez-les donc, Monsieur le Président, n’écoutez pas vos faucons et le Peuple vous en sera reconnaissant !

KACCOOR BI – LE TEMOIN