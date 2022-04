Ziguinchor: Fermeture de l’aéroport et transfert des vols sur Cap Skirring

La fermeture de l’aéroport de Ziguinchor est due à des réfections à apporter pour une meilleure prise en charge des besoins de la population sénégalaise plus particulièrement celle casamançaise. De ce fait, les vols qui desservaient Ziguinchor sont délocalisés au niveau de l’aéroport de Cap Skirring. Cependant, il faut noter que le Directeur général Doudou Ka avait fait des travaux satisfaisant pour une durée de 3 mois.

“Ziguinchor considéré comme la ville la plus méridionale au Sénégal illustre parfaitement le caractère multi-ethnique du Sénégal.. D’après le délégué général du zone sud AIBD, ils rénovent l’aéroport pour répondre aux normes de sécurités, et surtout prendre en compte les besoin des sénégalais et des touristes qui veulent découvrir la capitale sud.

De ce fait, Air Sénégal qui ne desservait que quatre fois par semaine en faisant Dakar Ziguinchor, Cap Skirring, vient maintenant tous les jours, et sur ce, deux à trois fois dans la journée sans aucune contrainte. Le changement qu’il ya, est la compagnie Transair qui vient tous les jours à l’aéroport de Cap Skirring, et les agents font correctement leur travail. Il faut noter que ce sont des experts dans leur domaine et d’après nos collaborateurs en tourisme, ils ont manifesté leur contentement par rapport à la saison précédente et même avec la fermeture de l’aéroport de Ziguinchor, les passagers débarqueront à Cap Skirring pour rallier Ziguinchor.

De préciser que tout cela est possible grâce au travail acharné du Directeur de l’AIBD en la personne de Doudou Ka qui fait tout ce qu’il faut pour soulager les passagers et en même temps vendre la destination sénégalaise” selon Wally Soumaré, délégué général zone sud AIBD.