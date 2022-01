Ziguinchor: Abdoulaye Baldé et Doudou

En meeting au quartier de Alwar, Abdoulaye Baldé vient d’officialiser son compagnonnage avec Doudou Kâ en direction des élections municipales du 23 janvier prochain à Ziguinchor. Devant les militants du patron des Aéroports du Sénégal, le maire sortant a remercié son nouvel allié qui, selon lui, a misé sur le bon cheval.

Il a dit espérer que leur compagnonnage durera le plus longtemps possible et leur permettra, au-delà du scrutin de dimanche prochain, d’aller ensemble vers de futures échéances électorales. Abdoulaye Baldé, candidat à sa propre succession, était l’hôte du mouvement Doggu à l’initiative d’un meeting de soutien à sa candidature. Il a été élu pour la première fois maire de Ziguinchor en 2009 avant d’être réélu en 2014.