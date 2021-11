Proxénétisme, traite de personnes et faux sur des documents administratifs. Le sombre décor est campé. Et l’horrible scène se passe à Ziguinchor.

De quoi s’agit-il ? Selon le quotidien Libération qui vend la mèche dans sa parution de ce samedi, quatre mineures sont transformées en objets sexuels. Séquestrées, elles ont organisé leur “évasion” avant de saisir la police. Venues de Sierra-Léone, rapporte le journal, elles devaient, sous la menace et les coups, entretenir des rapports sexuels rémunérés afin de rembourser les “frais du voyage” à leurs bourreaux.

Et, comme si cela ne suffisait pas, de faux documents ont été confectionnés par les proxénètes pour les présenter comme des majeures alors qu’elles ont entre 15 et 16 ans. Aux dernières nouvelles, un couple de Nigérians et une Sierra-Léonaise sont arrêtés. Quant aux victimes présumées, elles sont placées au Centre de premier accueil de Ziguinchor.