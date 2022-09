Yeumbeul: Un ivrogne tué à coup de couteau par son compagnon ivre aussi

La bagarre entre deux amis ivrognes a tourné au meurtre atroce par couteau de l’un par l’autre.

Selon le journal Les Échos, les protagonistes ont engagé une effroyable altercation devant le portail d’un lieu de vente “Tangana” dans la nuit du 08 au 09 septembre vers 3h.

Pour le moment le mobile du crime. Cependant, tout semble commencer par de violents échanges de propos aigre-doux entre les deux qui sont accompagnés par d’autres amis. Toute la bande reviendrait d’une folle virée nocturne. Ils sont tous les deux ivres comme des polonais. Arrivés à hauteur d’un tangana, les deux amis s’arrêtent et continuent à se cracher du venin à la figure. Ils rivalisent d’injures et se lancent un défi. Ils se jettent dessus, s’empoignent fortement et commencent à se tirer respectivement. Redoutant le pire, des gens interviennent , s’interposent entre les deux antagonistes pour Led raisonner. Mais c’était sans compter sur la détermination des deux ivrognes prêts en à découdre. L’un d’eux entre dans la tangana et s’empare d’un couteau et le plante dans le thorax de son adversaire. Ce dernier hurle de toutes ses forces. Il se tient la main la partie atteinte et tente de stopper les filets de sang qui abonde son corps.

Très mal en point, le blessé pique un arrêt cardiaque et s’affale brusquement au sol et meurt. Un décès causé par une hémorragie interne et externe.

Après son forfait, le présumé meurtrier se débarrasse de l’arme du crime et se fond dans la nature. Informé du drame, les hommes du commissaire de Yeumbeul comico, Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, débarque sur les lieux pour faire le constat afin de permettre aux sapeurs pompiers d’évacuer le corps.

Au petit matin, le gérant du Tangana est cueilli chez lui puis conduit au commissariat pour les besoins de l’enquête. Il sera auditionné puis relâché. Quand à l’arme du crime aussi bien que le présumé meurtrier tous sont activement recherchés.