Yarakh: 75 kg de chanvre indien saisis au bord d’un véhicule, le conducteur et le passager en fuite

Les gendarmes de la Brigade de Hann, en patrouille sur la route de Yarakh, ont intercepté pour contrôle le véhicule de marque Renault 21 immatriculé TH 5745 D. C’est au cours de cette opération que le conducteur et deux autres passagers ont tenté de s’enfuir abandonnant le véhicule sur place.

La course poursuite engagée par les gendarmes a permis d’arrêter le nommé L. SY tandis que le conducteur et le passager qui était à l’avant ont réussi à s’échapper. Après la fouille du véhicule, 75 kg de chanvre indien ont été découverts. Le véhicule et la drogue sont acheminés à la brigade.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 28 au 29 août 2020 vers 04 heures du matin.