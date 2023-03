Watford : Chris Wilder donne les raisons de l’absence de Ismaïla Sarr face au Mozambique

Les Hornets ont disputé leurs deux derniers matchs sans l’un de leurs atouts majeurs, Ismaïla Sarr. Présent en conférence de presse d’après-match, Chris Wilder, le nouveau coach de Watford s’est prononcé sur la blessure avec notamment une potentielle absence pour le rassemblement des Lions

Alors qu’il faisait face à l’absence de son attaquant sénégalais, Wilder est passé à un système 3-5-2. Avec 4 points récoltés depuis la blessure de Sarr, le coach Wilder a évoqué l’indisponibilité de son joueur.

« Il n’a évidemment pas réussi à effectuer son retour aujourd’hui (weekend dernier) et il est toujours en convalescence. Je pense qu’il y a eu une conversation entre le club et la fédération sénégalaise d’un point de vue médical, expliquant qu’il valait mieux qu’il reste ici et se fasse soigner », a déclaré le coach des Hornets dans des propos relayés par Football 365.