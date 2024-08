Le nouveau Directeur général (DG) d’Air Sénégal n’entend pas perdre du temps pour se mettre au travail. Nommé hier au terme de la réunion du Conseil d’administration en remplacement d’Alioune Badara Fall, El Hadj Tidiane Ndiaye s’est engagé à redonner au pavillon national sénégalais une fière « allure ».

« Nous tenons d’abord à remercier le président de la République, son Premier ministre et le ministre des transports aériens pour la confiance. Nous savons que rien n’est impossible. L’Union fait la force. Par conséquent, avec le soutien de tout le monde, nous parviendrons à redonner à la compagnie cette allure attendue par le peuple sénégalais », assure le nouveau DG, repris par Dakaractu.com.

Conscient de l’ampleur de la tâche qui l’attend à la tête d’une compagnie nationale moribonde et qui a mauvaise presse, le nouveau Directeur, privilégiant une approche de gestion inclusive, invite ses collaborateurs à se retrousser les manches pour l’atteinte des objectifs.

« Nous sommes la compagnie nationale. Nos nouvelles autorités ont une vision claire pour la compagnie et nous nous tâcherons de la matérialiser sous leurs instructions au bénéfice de tous les usagers. Mais je tiens également à rappeler que nous serons ouverts pour une communication plus large et une collaboration inclusive qui est la base de toute réussite », conclut-il.