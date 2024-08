Deux agents de la société de gardiennage Phoenix et deux vigiles travaillant à la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) ont été attraits à la barre du tribunal de Saint-Louis pour vol. Les faits remontent à la nuit du 22 au 23 juillet derniers. Aux environs de 23 h, le responsable de la sûreté de la Compagnie sucrière sénégalaise a appréhendé les nommés A. A Diop et B. Fall, tous deux agents de la société Phoenix en service à la CSS, ainsi que M. Diop, ferrailleur. Ces derniers avaient enlevé de la ferraille dans l’enceinte de l’entreprise sans autorisation. Interpellés, les mis en cause n’ont opposé aucune résistance. Le lendemain de leur arrestation, les limiers, continuant leurs investigations, ont arrêté les nommés A. Ba et M. Sow, qui étaient les vigiles assurant la sécurité de la ferraille.

À la barre du tribunal, si A. Ba et M. Sow ont reconnu les faits, A. A Diop, B. Fall et M. Diop ont tenté en vain de se disculper. Cependant, avec la constance des témoins et les questions pertinentes des juges auxquelles ils n’ont pas apporté de réponses claires, ils ont fini par reconnaître leur responsabilité dans cette affaire. Après délibéré, A. A Diop, son acolyte B. Fall et le ferrailleur M. Diop ont écopé de 2 ans de prison, dont 5 mois ferme. Quant à A. Ba et M. Sow, ils ont été condamnés à 2 ans de prison, dont 2 mois ferme.