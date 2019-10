Vive émotion à la levée de corps des 3 soldats morts en Centrafrique

La tristesse était le sentiment le mieux partagé au Camp Dial Diop ce vendredi. Amis, parents et proches des 3 soldas Sénégalais décédés dans un crash d’hélicoptère, venus assister à la cérémonie de levée de corps de ces »diambars » qui ont perdu la vie dans le cadre d’un vol en appui aux opérations de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), ne parvenaient pas à retenir les larmes.



« Nous présentons nos condoléances à toute la nation sénégalaise. Nous sommes fiers du Capitaine Gorgui Foune. Parce qu’il est mort sur le chemin de l’honneur. C’est dur, mais nous rendons grâce à ‘’Allah’’ et prions pour le repos de son âme», a témoigné Mbaye Faye, l’oncle du feu Capitaine Gorgui Foune.



La quarantaine bien sonnée, cet homme est un ami très proche du feu Mady Coly. Habillé en tenue traditionnelle de couleur bleue claire, au regard triste, n’a pas caché ses sentiments pour, dit-il, l’Adjudant Chef Coly. « C’est un homme bien. Une personne qui est très attachée à sa famille, sa maman, ses enfants, sa dame. Mady Coly était une personne très courtoise, qui était très fidèle en amitié… », témoigne t-il avant de verser des larmes. Selon lui, la disparition de Mady Coly est juste terrible pour eux.



Dans son discours le Général de l’Armée de l’air d’indiquer : « Par cet accident, l’armée de l’air perd une partie d’un équipage opérationnel aux qualités exceptionnelles, plongeant ainsi les Armées et la Nation sénégalaise toute entière dans un émoi profond ».