Visite du pape François à Maurice: la foule des grands jours attendue

Trente ans après Jean-Paul II, l’île Maurice accueille le Pape François ce lundi matin. Une visite d’une journée au pays de la diversité où vit une importante communauté chrétienne. Le gouvernement a déclaré ce lundi 9 septembre jour férié.

Dans un pays où les toutes religions ont les faveurs de l’État au nom de la cohésion nationale, accueillir le Pape est considéré avant tout comme un moment béni par les autorités. Ce lundi est déclaré jour de congé et avant cela, l’État a mis tous ses moyens au service de l’église. Au point de construire une nouvelle route dans la capitale pour faciliter le déplacement de la Papamobile, jusqu’à l’édifice religieux qui va consacrer cette visite d’un jour.



C’est une esplanade au pied de la montagne des Signaux. Elle domine la ville avec une imposante statue de Marie devant l’étoile de David. Baptisée Marie reine de la Paix, c’est là que le Pape François prononcera à la mi-journée son homélie.



Les autorités se préparent à accueillir, ici, jusqu’à 100 000 fidèles, une foule des grands jours pour Maurice qui compte seulement près de 1,3 millions d’habitants seulement.



Dans son message à la ville et au pays, le pape François devrait rappeler à la population ses qualités mais aussi ses dérives. Parce que derrière les impressionnants paysages de développement se cachent des addictions notamment aux drogues, des misères sociales et des ravages écologiques.