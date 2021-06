Violence à l’Ucad : Le recteur promet sans trembler de punir les auteurs

Une poignée d’individus à ne pas confondre avec les étudiants. Voilà comment le recteur de l’Ucad Ahmadou Aly Mbaye qualifie les auteurs des violences notées à l’Ucad ces dernières semaines. Interpellé sur cette actualité en marge de la conférence du recteur de l’Auf à Dakar, ce mardi, le patron de l’Ucad dit comprendre la colère des enseignants et du personnel administratif face aux actes de vandalisme notés dernièrement à l’université.

Ainsi, le recteur promet des sanctions contre les coupables. « Nous avons considérablement amélioré notre dispositif de surveillance, les fauteurs de troubles seront débusqués, traduits en commission de discipline et traduits devant la Justice. Il ne faudrait pas que les gens aient le moindre doute par rapport à cela », s’engage-t-il.

L’ancien doyen de la Faseg insiste sur le fait que les auteurs de violence sont loin de représenter l’Université. Et que l’Ucad est avant tout un espace d’enseignement et de recherche. « Au plus fort de la crise au mois de mars, les étudiants impliqués n’ont jamais atteint 200 sur une population de plus de 80 000. Vous voyez que c’est une infime minorité. Récemment, le nombre d’étudiants impliqués n’était pas plus de 30, et parfois 13 », révèle-t-il. Selon lui, ce groupe, composé parfois d’individus qui ne sont plus étudiants, dispose d’une capacité de nuisance qu’explique la position de l’Ucad dans la capitale du Sénégal. Dans tous les cas, souligne le recteur, il faut faire la part des choses pour éviter de porter du tort à cette grande masse silencieuse qui n’est mue que par les études. « Les étudiants, dans leur écrasante majorité, ne connaissent même pas le bureau du recteur, ça ne les intéressent pas. Ils viennent faire leurs cours et retournent chez eux », déclare-t-il. Ainsi, Ahmadou Aly Mbaye invite les différentes composantes de l’université à se donner la main pour aider le rectorat à assainir l’université et apaiser le climat.