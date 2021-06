La clameur populaire a fini par avoir raison du malsain esprit de solidarité qui prévalait dans la gestion du dossier de viol, détournement de mineure et diffusion de données à caractère personnel qui met en scène le fils de Cheikh Yérim Seck, Sidy Souleymane Seck. Après les publications de quelques journaux qui ont refusé de protéger le fils de Cheikh Yérim Seck, le parquet -qui avait reçu le dossier 116 du 22 juin dernier- a fini par entendre raison. A en croire des sources judiciaires, après avoir reçu la plainte de la maman, le vendredi dernier, le parquet a ordonné l’arrestation du mis en cause. Et depuis ce mardi, Souleymane Sidy Seck est placé en détention à la Mac de Thiès.

L’affaire avait été gérée dans le plus grand secret jusqu’à ce que les oreilles ultra tendues de Kéwoulo apprennent l’existence d’une affaire de viol suivi de diffusion de données personnelles dans l’enceinte du lycée français Jacques Prévert de Saly Portudal, au Sénégal. Et mettant en cause une pauvre gamine de 15 ans au fils du journaliste chroniqueur de la TFM et proche du régime de Macky Sall. Choqués par la diffusion d’une vidéo mettant en cause Sidy Souleymane Seck, le fils de Cheikh Yérim Seck, avec une de leurs élèves, des responsables du lycée français Jacques Prévert ont fait un signalement à la police de Saly Portudal.

Et sans perdre de temps, les policiers avaient ouvert une enquête et transmis leur dossier d’audition et de constat au parquet de Thiès qui, depuis lors, avait mis le coude sur les scellés. Malgré la gravité des faits, le maitre des poursuites n’avait pas jugé nécessaire de procéder à l’arrestation immédiate du mis en cause, préférant dire à la maman que le dossier était toujours à l’étape de l’enquête préliminaire. Dépitée par cette situation, la maman qui s’était déplacée le jeudi et le vendredi pour assiéger le bureau du procureur de Thiès avait profité de l’occasion pour porter plainte. Et se constituer partie civile.

Aussi, Marie Sagna, la maman de Louise, avait fini par quitter Mbour suite aux nombreuses menaces et pressions qu’elle dit recevoir depuis lors. “De nombreuses autorités l’ont appelé pour qu’elle retire sa plainte. Mais, elle a refusé et a fini par quitter Mbour pour retrouver les siens à Ziguinchor.” Avaient soufflé à Kéwoulo des sources judiciaires. Finalement, c’est suite à la clameur populaire que le parquet a décidé d’arrêter Sidy Souleymane Seck. Et à le placer sous mandat de dépôt. Kewoulo promet de suivre attentivement ce dossier.