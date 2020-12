Nafissatou Diallo s’est confiée dans le documentaire de Jalil Lespert consacré à l’affaire DSK . Neuf ans après les faits. L’ancienne employée du Sofitel est revenue sur ses accusations de viol à l’encontre de l’ex-directeur général du FMI

Un Doc, neuf ans après

‘Chambre 2806’. Un documentaire diffusé sur Netflix depuis le lundi 7 décembre et dans lequel sont passés en revue la tentative de viol de Dominique Strauss-Kahn, du Parti socialiste en France, directeur général du FMI sur Nafissatou Diallo, employée de l’hôtel Sofitel de New York . Il y a plus de neuf ans, le 14 mai 2011.

Le film donne la parole à Nafissatou Diallo, actrice clé de cette journée du 14 mai 2017, employée de l’établissement et qui accuse Dominique Strauss-Kahn d’agression sexuelle, de tentative de viol et de séquestration.

Nafissatou Diallo revient…

La quadragénaire raconte avoir alors frappé à la porte avant d’utiliser sa clé pour ouvrir la porte.

“La suite était immense. Je suis entrée.. Et cet homme est venu vers moi. Nu. J’ai dit : ‘Oh mon dieu, je suis désolée monsieur, je suis désolée’. Et il a mis ses mains sur ma poitrine. Il a dit en me touchant les seins : ‘Ne soyez pas désolée’. Il m’a poussée au sol. J’ai voulu me relever, il a continué. J’ai dit : ‘Arrêtez, je vais perdre mon emploi.

… Sur l’Odyssée

Il m’a poussée jusqu’au fond de la suite, près de la salle de bains. Il tentait de baisser ma culotte, je l’en empêchais. Je tirais sur ma robe et il m’a… agrippée. Il m’a agrippée. J’étais si terrifiée. Je lui ai dit d’arrêter. J’ai voulu le repousser et fuir, et c’est là qu’il m’a poussée fort au sol. Je suis tombée sur ma main et mon épaule gauche. Et là, il a mis son… truc dans ma bouche. Je ne pouvais rien faire.

J’ai attendu qu’il fasse ce qu’il voulait faire”. C’est à ce moment-là que commence l’affaire alors qu’elle raconte tout à sa responsable, puis elle est emmenée au commissariat et à l’hôpital pour subir des examens”.

DSK a refusé de parler

Dominique Strauss-Kahn a refusé de parler au réalisateur de ce documentaire, il a annoncé le 4 décembre qu’il le ferait dans un prochain long-métrage. La justice a prononcé un non-lieu dans le volet pénal trois mois après les faits reprochés et les deux parties ont trouvé un arrangement dans le volet civil en en décembre 2012.

