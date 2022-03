Viol à Mbacké : Un homme marié écope de 10 ans, pour avoir violé une déficiente mentale

Dix ans de réclusion criminelle. C’est la sentence infligée au chauffeur Abdou Aziz Fall Seck et à l’ apprenti chauffeur Mohamed Samb. Ces deux accusés ont été déclarés coupables de viol en réunion commis sur une déficiente mentale et de détournement de mineure. Plus chanceux, leur coaccusé K. Khoulé a été acquitté hier desdits chefs, par la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Diourbel. Seneweb revient sur les détails de cette sordide histoire de mœurs qui avait suscité moult commentaires à Mbacké.

Dans la nuit du 4 février 2021, un policier en service au commissariat urbain de Mbacké avait reçu une information relative à des individus à bord d’un taxi, qui ont introduit une fille dans une maison.

L’agent de la brigade de recherches s’est rendu sur les lieux indiqués. A son arrivée dans la concession située non loin de l’ancienne gare ferroviaire, il a été alerté par les cris de détresse de la victime.

‘’Le flic surprend un homme en train de violer une déficiente mentale’’

Ainsi, le limier a fait irruption dans la maison où il a surpris le chauffeur Abdou Aziz Fall Seck en train de violer une adolescente de 17 ans. Cette dernière souffre de troubles psychiques, selon le procès-verbal parcouru par Seneweb.

Pris en flagrant délit de viol, le policier a sommé le violeur de se relever. Ce dernier, du nom de Mohamed, marié sans enfant et âgé de 26 ans, pris de peur, s’est réfugié dans la salle de bain.

Mais K. Khoulé, n’a pas pu coucher avec la fille. Cet apprenti-chauffeur surveillait les mouvements dans la maison, alors que ses deux camarades se relayaient sur leur proie dans la chambre.

Des préservatifs souillés retrouvés sur les lieux du crime

Suite à l’arrivée d’un renfort, le trio incriminé a été interpellé par les hommes du commissaire Ibrahima Diallo. Une perquisition effectuée dans cette chambre s’est soldée par la découverte de préservatifs souillés et la petite culotte de la victime.

Les confessions de la mineure de 17 ans sur procès-verbal

L’adolescente domiciliée au quartier Darou Marnane de Touba a été embarquée à bord d’un véhicule, depuis le marché Ockass, jusqu’à Mbacké, au quartier Escale où elle a été violée par Abdou Aziz Fall Seck et Mohamed Samb.

“J’ai été introduite dans une chambre où Mohamed a entretenu des rapports sexuels avec moi. Après son tour, Abdou Aziz Fall Seck l’a succédé sur moi’’, a-t-elle confié.

L’adolescente sur procès-verbal : “Le policier m’a sauvée, parce que…”