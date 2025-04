Revue presse Sénégal : Entre enjeux politiques, dynamisme économiques et aspirations citoyennes

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce Lundi 07Avril 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Changement de régime et transition politique : Point Actu revient sur les déclarations de l’ancien ministre de la Justice affirmant qu’il n’a jamais été question d’un changement de régime aux assises. Lii Quotidien évoque les tensions avec Ousmane Diagne tenu à l’écart de Pastef.

APR en opposition : Plusieurs titres (Subateel, Kritik, L’info) rapportent que l’APR, désormais dans l’opposition, exige un référendum pour clarifier certaines orientations du nouveau régime.

Le rôle de la coalition Dione : L’Évidence appelle à honorer Mahammed Boun Abdallah Dionne, soulignant sa contribution à la stabilité et à la gestion du pays.

La scène politique sénégalaise est en pleine recomposition. Tandis que le nouveau régime impose sa vision, l’opposition s’organise avec vigueur, notamment autour de l’APR. Des tensions internes au sein des coalitions et des partis, comme avec Ousmane Diagne et Pastef, indiquent une phase de réajustement stratégique. L’appel à l’hommage de figures comme Mahammed Boun Abdallah Dionne témoigne d’une volonté de réconcilier héritage et renouveau.

Économie et Énergie

Réduction du coût de l’électricité : Teral Hebdo annonce une perspective encourageante de baisse des prix de l’électricité, une promesse importante du nouveau gouvernement.

Détournements et scandales économiques : Libération révèle un contrat illégal de 46 milliards de FCFA finalement résilié. POP met en avant la solidité de la Cour des Comptes face aux affaires financières floues.



Le gouvernement affiche sa volonté de soulager les ménages avec une baisse annoncée du coût de l’électricité. Cependant, les révélations sur des détournements et contrats douteux montrent que la transparence économique reste un défi majeur. La rigueur de la Cour des Comptes est saluée comme un rempart nécessaire à la bonne gouvernance.

Société et Justice

Autorité parentale vs puissance paternelle : Kritik propose un débat de société sur la nécessité de remplacer la “puissance paternelle” par une “autorité parentale”, signalant une évolution dans le droit de la famille.

Droits humains et législation : Rewmi évoque un projet de révision des articles 277 et 278 du code pénal, concernant les droits fondamentaux.

Des réformes sociales et juridiques profondes sont en débat, comme la redéfinition des rôles parentaux dans le droit de la famille. La révision du code pénal, notamment les articles touchant aux libertés fondamentales, témoigne d’un tournant vers une justice plus conforme aux droits humains. Le Sénégal amorce ici une transition vers un modèle de société plus inclusif et progressiste.

Espace et Technologie

Lancement dans l’espace en vue : Le Soleil annonce que le Sénégal est prêt à envoyer un satellite dans l’espace, un pas symbolique dans le domaine spatial africain.

L’ambition spatiale du Sénégal symbolise une nouvelle ère d’innovation et de projection stratégique. L’envoi imminent d’un satellite traduit une volonté d’exister sur la scène technologique mondiale et d’exploiter les opportunités liées à l’observation terrestre et à la connectivité

Sécurité et Infrastructures

Direct News et Sud Quotidien évoquent les tensions liées à la sécurité et la nécessité de clarifier les priorités nationales.

Les appels à la modernisation des infrastructures et à la clarification des priorités sécuritaires rappellent que la stabilité du pays dépend aussi de sa capacité à anticiper et gérer les défis logistiques et sociaux. Il s’agit d’un enjeu central pour renforcer la confiance des citoyens.

Sports

CAN U17 / U20 : Record et Wiwsport mettent en lumière les performances des équipes jeunes sénégalaises : les Lionceaux se rapprochent d’une qualification au Mondial.

Football international : Rewmi Sports se réjouit des performances de joueurs comme Iliman Ndiaye, Diao et Chérif Ndiaye. Tribune Sport signale la possible exclusion de Chelsea de la Ligue des Champions.

Lutte sénégalaise : Le choc entre Boy Niang 2 et Reug Reug est très attendu, avec des promesses de confrontation spectaculaire.

Les succès des jeunes Lions dans les compétitions africaines illustrent le dynamisme du sport sénégalais et son potentiel mondial. Sur le plan international, les joueurs sénégalais brillent en club, renforçant la fierté nationale. La lutte sénégalaise reste une discipline phare, attisant toujours la passion populaire avec des affiches explosives.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.