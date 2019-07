VIDEO : Révélations Choquantes de Cheikhou Kouyaté « Capi »: « Equipe nationale Sénégal bi bou yakho rek … »

Cheikhou Kouyaté tire le bilan de la Can. Le capitaine des lions du Sénégal, invité de l’émission Sport à la Une de la Tfm, a révélé ce qui constituait leur force dans cette compétition remportée par l’Algérie. L’enfant de Khar Yalla confie qu’ils ont très tôt su gérer l’environnement dans la Tanière.

Contrôle de l’environnement

« Ce qu’on a réussi aujourd’hui, c’est grâce aux échecs du Sénégal à la Can 2017 et au Mondial 2018. On a tiré des enseignements de ces deux compétitions. Raison pour laquelle, on a discuté entre nous et essayé de gérer l’environnement. Car je peux dire qu’il n’y a que l’environnement qui peut détruire notre équipe nationale. La preuve, en pleine Can, tu m’as appelé pour vérifier une info qui était fausse, une supposée bagarre entre Gana et moi. Et ça, ce sont des rumeurs qu’on ne peut contrôler. C’est pourquoi avant la Can, on s’est réuni pour se dire la vérité. Et on a vu les résultats », a fait remarquer Cheikhou Kouyaté.

La danse du Thieuguine réservée pour la finale

« Lors de cette première réunion aussi, on a décidé d’arrêter notre « Ah thieuguine » qu’on faisait pendant nos échauffement. On a dit qu’il fallait le réserver pour la finale. Parce qu’on avait vraiment l’ambition de remporter la Can. On avait dit qu’il fallait un peu oublier les réseaux sociaux afin de se concentrer sur nous », a laissé entendre Cheikhou Kouyaté dans cette vidéo. Pour rappel, le Sénégal a été battu en finale par l’Algérie (0-1).