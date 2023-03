Verdict du procès Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko : « la rue a sauvé Sonko…. », Dr Adama Sadio

Dr Adama Sadio, enseignant chercher en sciences politiques a analysé le verdict du procès en diffamation opposant Ousmane Sonko au ministre Mame Mbaye Niang. Il estime que cette condamnation a la vertu de préserver la “sacralité” et la “puissance” de l’État et la paix sociale. Avant d’ajouter que la rue a sauvé le leader de Pastef.

« Un Etat ne se dénude pas. Cette condamnation a la vertu de préserver la “sacralité” et la “puissance” de l’Etat et la paix sociale. En réalité, comme en mars 2021, la rue a sauvé SONKO d’un passage à l’abatoire électoral à l’instar de Karim et Khalifa. Les rapports de force déterminent le jeu politique. De la haute politique», a posté Dr Sadio sur sa page facebook.

L’opposant sénégalais, Ousmane Sonko, chef du parti Pastef, a été condamné jeudi par le tribunal de Dakar à 2 mois de prison avec sursis et à 200 millions F Cfa à titre de dommages et intérêts.

L’audience de ce jeudi s’est déroulée en l’absence de Ousmane Sonko et des ses avocats.

En prévision de cette audience, la ville de Dakar a été quadrillée par un imposant dispositif de sécurité composé de policiers et de gendarmes et l’activité tournait à nouveau au ralenti dans la capitale sénégalaise.

Depuis le matin de ce jeudi 30 mars, des véhicules de la gendarmerie et des Sapeurs-pompiers ont été positionnés aux abord du tribunal alors que les entrées à l’intérieur du Palais de Justice étaient filtrées par les forces de l’ordre.

Face aux risques de troubles, comme lors de l’audience du 16 mars, de nombreux commerces et banques ont décidé de restreindre leurs activités ou aménager leurs horaires. La société de transport public, “Dakar Dem Dikk”, avait, elle aussi, annoncé la suspension du trafic de ses bus durant cette journée.

En prévision d’éventuels troubles lors de ce procès, l’Université Cheikh Anta Diop UCAD de Dakar et les écoles sénégalaises ont avancé le début des vacances de Pâques à mardi, au lieu du 1er avril et du 31 mars.

De son côté, le gouverneur de Dakar, après avoir interdit la vente de carburant au détail, a décidé l’interdiction de la circulation des deux roues ce jeudi de 06 h du matin à 00 h pour “des raisons de sécurité”.

Le ministre Mame Mbaye Niang reproche à Ousmane Sonko, d’avoir dit qu’il avait été épinglé par un rapport de l’Inspection générale d’Etat à cause de la mauvaise gestion d’un fonds de 29 milliards de francs CFA du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac).

M. Niang a nié ces déclarations et a porté plainte contre lui pour diffamation.