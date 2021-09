Un vélo et un vieux frigo pour éclairer un village au Malawi

Les contributions ne couvrent même pas les frais d’entretien et il en est de sa poche, mais même si ça ne rapporte rien, l’ingénieur autodidacte compte brancher les autres villages et les écoles alentour.

“Les gens ne couperont plus les arbres et cesseront d’utiliser du charbon de bois”, espère-t-il. Et les élèves “auront plus de temps pour étudier”.