Usine de dessalement de la Grande Côte : Macky Sall préside la signature du contrat de 458 milliards

Une usine de dessalement va voir le jour sur la Grande Côte, au lac Rose. L’usine sera financée à hauteur de 458 milliards de francs CFA par la société saoudienne ACWA Power. Elle construira, exploitera puis vendra l’eau dessalinisée à la Sen’Eau pour la consommation des Sénégalais. La cérémonie de signature de ce contrat entre Acwa Power et la SONES sera présidée ce jeudi 21 mars par le président Macky Sall.

Cette usine de dessalement de la Grande Côte aura une capacité de production de 400 000 m3 d’eau par jour en deux phases de 200 000 m3/j chacune, mobilisables respectivement en 2033 et en 2043. Elle dépassera donc la capacité de production record de KMS3 (Keur Momar Sarr 3) qui est de 200 000 m3/j. “Ce dimensionnement se justifie par la nécessité de répondre efficacement à la demande en eau potable enregistrant une très forte croissance dans le triangle Dakar, Thiès et Petite Côte. En effet, les prévisions en termes d’évolution des besoins sont préoccupantes à l’horizon 2043. Il faudra mobiliser 2 millions de mètres cubes supplémentaires pour satisfaire la demande”, lit-on sur une note reçue à Seneweb.

ACWA Power et la SONES vont signer ce jeudi le contrat de financement, de construction et d’exploitation de l’usine de dessalement sur la Grande Côte (lac Rose), en présence du chef de l’Etat Macky Sall. La société saoudienne apportera ensuite 700 millions d’euros (458 milliards) et vendra l’eau dessalinisée à la Sen’Eau. Pour amoindrir les incidences de l’énergie sur le prix de vente de l’eau au consommateur, la société saoudienne sera également tenue de construire deux centrales photovoltaïques.