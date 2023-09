Un drame tragique a eu lieu à l’Usine BatiPlus, sis à Bountou Pikine, près de la Nationale 1. Selon les informations exclusives de SeneNews, au moins deux travailleurs ont perdu la vie alors qu’ils étaient en pleine prière de Timis (prière de 19h), hier jeudi et un autre a été grièvement touché. Un fagot de bois leur est tombé dessus.

L’Usine Bati Plus, qui se trouve à Bountou Pikine, a subi un véritable drame ce jeudi en début de soirée. Des travailleurs, qui étaient en pleine prière, ont malheureusement perdu la vie. Après avoir fait leur ablution, ils sont allés priés en groupe, dans un coin de l’usine. Mais en pleine prière, un fagot de bois importé, qui se trouvait dans un container et superposé au dessus d’eux, s’est détaché. La chute de ce fagot a été brutale et meurtrière.

En effet, au moins deux des travailleurs, heurtés de plein fouet alors qu’ils priaient, ont rendu l’âme sur le coup. Un autre, qui fuyait, a été gravement blessé. Il a été transféré d’urgence à l’hôpital hier. Présentement les corps se trouvent à l’Hôpital Principal de Dakar.