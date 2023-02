Les choquantes images du leader de Pastef extrait de force de son véhicule par des policiers encagoulés ont fait le tour du monde. Si à Dakar la conférence de presse appelée par Ousmane Sonko semble être un baume qui est venu calmer les ardeurs des jeunes à vouloir en découvre avec les policiers et gendarmes “coupables” à leurs yeux d’avoir brutalisé leur leader, à Bignona, au sud du Sénégal, les choses semblent s’envenimer.

A en croire des sources locales de Kéwoulo, des jeunes sont sortis massivement dans les rues de la capitale du Blouf et ont décidé de bruler des pneus et bloquer des artères principales dont la fameuse Route Nationale N°4 qui passe par la Gambie. “Depuis ce midi et le visionnage des images de Ousmane Sonko dont les policiers ont cassé la voiture pour l’y extraire, les esprits sont chauffés. Et les jeunes ont décidé de bloquer les rues et de bruler les pneus.” A fait savoir une source locale de Kéwoulo. Face à cette situation d’entrave à la libre circulation, des gendarmes sont sortis pour faire cesser ces blocages. Et, c’est là que tout est parti.

“On entend partout des tirs de lacrymogènes et de grosses colonnes de fumées sont visibles partout à Bignona.” A affirmé un des confrères locaux à Kéwoulo. Pour rappel, Bignona considéré comme le bastion imprenable de Pastef est la ville qui a payé le plus lourd tribut depuis le début de cette crise qui oppose Ousmane Sonko à l’État-APR. C’est dans cette ville située à 30 kilomètres de Ziguinchor -dont Ousmane Sonko est le maire-, que les premiers martyrs de l’affaire Adji Sarr sont tombés. Au total, ce sont presque 7 jeunes qui ont été tués par des forces de défense et de sécurité et aucun coupable n’a été arrêté. Absent de sa circonscription, le maire Bacary Diatta serait en route pour rejoindre Bignona.