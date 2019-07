URGENT : Plainte contre le Barça : Atlético réclame de l’argent après le transfert officiel d’Antoine Griezmann

Alors que le Barça vient d’officialiser le transfert d’Antoine Griezmann, l’Atlético vient de publier un communiqué explosif. Le club réclame de l’argent au Barça, car la clause pour le joueur s’éléverait à 200M et non 120M€ ! Voilà plusieurs mois que le Barça projette de recruter Antoine Griezmann. Les discussions entre les deux clubs espagnols avaient débuté au moment où la clause du joueur était de 200M€, soit bien avant le 1 er juillet (date à laquelle elle est passée à 120M). Dans le communiqué on peut lire : « L’Atlético de Madrid considère que le montant déposé est insuffisant pour respecter sa clause de résiliation, puisqu’il est évident que l’engagement du joueur et du FC Barcelone était fermé avant que la clause ne soit réduite de 200 millions d’euros à 120 millions d’euros. C’est également avant la date à laquelle la clause a été modifiée que le joueur a communiqué, le 14 mai, qu’il a annoncé sa dissociation du club », affiche le site catalan.

