Le verdict tant attendu par le Sénégal et l’Afrique toute entière est tombé. Le juge, El’hadji Issa Ndiaye, qui avait, le 23 mai dernier, tenu la barre du tribunal de la chambre criminelle de Dakar qui jugeait l’affaire Adji Sarr à Ousmane Sonko a rendu son verdict.

Ousmane Sonko est acquitté des faits de “viols” et de “menaces de mort”. Par contre, le tribunal a décidé de le condamner à une peine ferme de 2 ans de prison pour corruption de jeunesse. Aussi, le tribunal -qui a jugé le maire de Ziguinchor en son absence- l’a condamné à payer la somme de 20 millions F CFA de dommages et intérêts et à verser la 600.000 F CFA au trésor public. Avec cette condamnation non susceptible d’appel de la part d’Ousmane Sonko, puisqu’il a été jugé par contumace, le jugement est définitif.

Et, à défaut de trouver un subterfuge juridique -comme le fait de n’avoir pas reçu la citation pour comparaitre ou autre vice de procédure-, c’est la carrière politique de Ousmane Sonko qui risque d’être compromise. Comme Ousmane Sonko, Ndèye Khady Ndiaye est condamnée pour les mêmes faits de “corruption de jeunesse.” Elle, par contre peut faire appel de ce jugement puisqu’elle présentée au tribunal. Maintenant, il reste à savoir si son appel entrainera de facto celui de Ousmane Sonko et permettra de reprendre tout le jugement et permettre à Ousmane Sonko de mieux se défendre.