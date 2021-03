Les choses bougent au sein du palais de justice de Dakar. Le dossier du leader de Pastef, Ousmane Sonko, est en train de connaitre des avancées. Dans le bon ou le mauvais sens? Nul ne peut y répondre pour le moment!

Toutefois, Kewoulo a appris de sources judiciaires que, au moment où il est en garde à vue pour les accusations de “troubles à l’ordre public” et en détention à la caserne Samba Diéry Diallo, Ousmane Sonko vient de recevoir un mandat de comparution devant le cabinet du juge du 1er cabinet d’instruction: Samba Sall. Et, il veut recevoir Ousmane Sono à 17 heures. Ce qui est louche dans cette affaire, c’est que le mandat de comparution est une convocation normalement envoyée à un justiciable libre de ses mouvements. Lorsque la personne est en détention, tout juge qui veut l’entendre pour quel que objet que ce soit, doit lui envoyer un mandat d’amener.

Aussi, si officiellement aucun dossier n’est ouvert à son encontre au niveau du service du doyen des juges, le fait de vouloir le conduire dans les bureaux de ce juge du premier cabinet intrigue les avocats de Ousmane Sonko. “Parce que nous ne savons pas pourquoi il veut entendre notre client alors qu’il n’a aucun dossier qui le concerne, directement. S’il a remplacé le juge Mamadou Seck -du 8 ème cabinet- qui est désigné pour enquêter sur les accusations de viols, nous aimerions qu’il nous le dise clairement. Sinon, il veut tout simplement entendre Ousmane Sonko pour l’impliquer dans le dossier d’insurrection pour lequel des militants de Pastef sont injustement placés sous mandat de dépôt.” A déclaré Abdoulaye Tall, un des conseils du chef de file de Pastef.

Comme l’avait prévenu Kewoulo, dès le début de cette affaire, si ce n’est en remplacement du juge Mamadou Seck qui se sait piégé par ce fumeux dossier de viols répétés, l’entrée en lice du doyen des juges nous mène directement sur l’ouverture d’une information judiciaire pour appel à l’insurrection. Si ce chef d’inculpation venait à être retenu contre Ousmane Sonko, il risquerait une peine infamante. Et une réclusion criminelle comprise entre 10 et 20 ans. C’est plus grave que le viol et trouble à l’ordre public réunis. Et, s’il est condamné pour ces chefs “d’appel à insurrection” et “organisation d’un mouvement insurrectionnel“, il peut mettre un terme à sa carrière politique. Voila le danger de l’intrusion du juge Samba Sall dans ce dossier monté sur la base d’un honteux complot.