Urgent: La dernière victime du technopole de Dakar identifiée et….

Le commissariat de police de Pikine n’a pas mis du temps à identifier la victime jusque là inconnue du technopole de Dakar. 24 heures après la découverte du corps, le mystère s’est dissipé sur la personnalité de cette femme retrouvée dénudée, par endroit, et abandonnée dans un étang des lacs qui entourent le technopole. Et la victime, pas si inconnue que ça, habitait à un pas du poste de police de Golf, dans le département de Guédiéwaye.

Elle s’appelait Adjaratou Camara et avait 35 ans. Originaire de Golf Sud, dans le département de Guédiéwaye, la défunte, retrouvée ce mardi dans les étangs du technopole, était une déficiente mentale bien connue du quartier. A en croire des informations de premières mains, obtenues par Kewoulo, cette femme, retrouvée morte et abandonnée dans l’eau, avait l’habitude de descendre la colline qui sépare son quartier du technopole de Dakar pour venir s’y promener.

Et, si l’enquête ouverte par les services de police de Pikine n’a pas permis de procéder à une arrestation de suspects, l’enquête menée par Kewoulo a permis de savoir que la victime se trouve actuellement sur la table des médecins légistes de l’hôpital Aristide Le Dantec pour déterminer les causes de sa mort. Alors que les témoins ont souligné que « les yeux de la victime avaient été extraits de leurs orbites », des confidences recueillies par Kewoulo auprès des sources médicales mettent cette version en cause.

Pour ces sources, « cette dame habituée à errer pourrait être décédée toute seule. » Et le fait que son corps séjournait dans l’eau, dans ces étangs poissonneux, pourrait expliquer les petits traumatismes constatés sur le cadavre. « C’est connu, lorsqu’un corps flotte dans l’eau, c’est aux yeux que s’attaquent les poissons en premier« . A Conclu une de nos sources. Sans en tirer une conclusion hâtive, nos sources ont demandé d’attendre les résultats de l’autopsie qui est en train de se dérouler, ce matin, pour en savoir plus.