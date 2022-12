C’est une affaire très sensible qui est gérée actuellement à Mbour, à environ 80 de kilomètres au sud de Dakar, la capitale sénégalaise. A en croire des sources de Kéwoulo, proches du parquet de Mbour, “un homme a ouvert le feu sur la foule dans le marché central de Mbour.”

Aux premières nouvelles, l’homme dont les motivations ne sont pas encore connues a causé la mort de nombreuses personnes et en a blessé certaines. Si toutes les sources sont unanimes d’avoir vu deux morts, “des commerçants”, d’autres affirment que “trois personnes ont été récupérées” sur le sol. Pour le moment, personne ne connait l’identité du tireur et tous les services de défense et de sécurité ont rappliqué sur place pour vérifier le passé de l’homme.