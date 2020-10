L’annonce de son arrestation avait fait le tour de la toile guinéenne. Et, en début d’après midi, le gouvernement avait fait savoir que “des sanctions seraient prises contre toutes les personnes qui menaceraient la sécurité publique.” Un message très clair qui s’adresse directement à l’opposant historique de Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo qui a osé revendiqué sa victoire que la commission nationale indépendante, chargée des élections ne s’est pas encore penché sur les dépouillements.

Cette fois ci, c’est lui qui ameute l’opinion nationale et internationale. Sur sa page Facebook, Cellou Dalein Diallo a fait savoir que escouade de soldat a encerclé son domicile. “Je suis actuellement bloqué chez moi. Mon domicile est encerclé par la police et la gendarmerie qui interdisent toute entrée et toute sortie.”

Aussi, il a ajouté que: “ne pouvant faire face à la vérité des urnes, le régime anti-démocratique d’Alpha Condé tente de s’imposer par la force. Il est temps, pour la Guinée, de tourner la page de ce régime liberticide et fratricide.”