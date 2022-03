Le face à face tant attendu du jour et devant opposer Ndèye Khady Ndiaye au doyen des juges d’instruction vient de se terminer. Alors que tout le monde s’attendait à ce que le couple soit entendu ensemble, c’est seulement la gérante du salon Sweet Spa Beauté qui a été interrogé par le juge Oumar Makhan Diallo du premier cabinet pour des faits de proxénétisme.

Si rien n’a, pour le moment, filtré de cet entretient tant attendu, des reporters de Kéwoulo planqués devant le tribunal de Dakar ont aperçu Mme Ndèye Khady Ndiaye sortant du bâtiment des juges, les traits tirés. “Les auditions ont été longues. Ils ont spécialement joué sur son mental pour la fatiguer“, ont soutenu à Kéwoulo des sources judicaires au palais de justice. A en croire ces mêmes sources judiciaires, Ibrahima Coulibaly, le mari de Ndèye Khady Ndiaye, n’a pas été entendu par le juge. “Il est convoqué, seul, demain.” Ont tenu à nous préciser nos sources au tribunal.

Alors que la femme est poursuivie pour “diffusion d’images et caractères attentatoires aux bonnes mœurs”, “l’incitation à la débauche” et “proxénétisme” -délits créés de toutes pièces pour la pousser à coopérer à ce sordide complot contre Ousmane Sonko-, Ibrahima Coulibaly, lui, doit répondre en tant que simple témoin dans l’affaire proprement dite Adji Sarr. Pour rappel, il était, avec Maman Bah l’autre masseuse, les seules personnes présentes dans la maison lorsque Ousmane Sonko y était venu, dans la nuit de 2 février 2021. C’est au cours de cette visite que le complot du viol sur Adji Sarr a été exécuté. Et en de nombreuses reprises, Ibrahima Coulibaly avait soutenu que les accusations de la masseuse Adji Sarr étaient fausses et inventées de toutes pièces. Demain, il doit revenir dans le fonds sur ces premières déclarations faites devant les gendarmes.