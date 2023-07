Urgent: Les barrières installées autours du domicile de Ousmane Sonko sont levées ce matin

C’est un dossier géré dans la plus grande discrétion qui vient d’aboutir. Le dégel tant attendu des tensions socio politiques est arrivé et on s’apprête à voir finies les tracasseries policières et judiciaires à l’encontre de Ousmane Sonko et de ses militants de Pastef.

Au moment où ces lignes vous parviennent, aucune barrière policière n’entrave la libre circulation des personnes et des biens dans le tristement célèbre quartier de Cité Gorgui à Dakar. Pour rappel, c’est dans cette cité que vit l’opposant n°1 du régime, Ousmane Sonko. Ce dernier, de retour de sa ville où il est le maire, Ziguinchor, avait décidé de rejoindre Dakar par une de ses promenades dont lui seul a le secret. Pendant ce temps, à Dakar, une menace d’arrestation pesait sur sa tête. Recherché par toutes les polices et gendarmeries, il a été interpellé dans les environs de Kaffrine et conduit manu militari à Dakar et où il a été séquestré chez lui sans aucune base légale. Pendant ce temps, ses papiers, ses biens trouvés par devers lui ont été saisis et ses données personnelles étalées sur la place publique.

A en croire le régime de Macky Sall, « c’est pour éviter des trouble à l’ordre public» que l’autorité a décidé de “mettre un terme à une marche non autorisée, susceptible de créer des troubles graves“. Cette arrestation et mise en résidence surveillée qui ne disent pas leurs noms sont intervenues au lendemain d’un simulacre de “procès équitable” organisé le 23 mai 2023 par la chambre criminelle de Dakar. De Ziguinchor où il se trouvait, protégé par ses milliers de soutiens, le leader de Pastef avait décidé de rejoindre Dakar pour faire face au régime de Macky Sall. Et avait fait savoir aux siens que le combat final allait se dérouler à Dakar. Intercepté en cours de route, il a été réduit à un régime de résidence surveillée au cours duquel ni ses avocats ni ses partisans n’avaient le droit de le voir. Pire, le gouvernement avait brandi la menace de le conduire, à tout moment, en prison à la suite du verdict attendu du fameux procès Adji Sarr VS Ousmane Sonko.

Et, le fameux verdict tant attendu est tombé le 1er juin 2023 avec un acquittement pour les crimes de viols et de menaces de mort pour lesquels Ousmane Sonko était poursuivi. Pour répondre à “une commande de l’exécutif”, les juges ont fini par suivre une recommandation du procureur qui avait demandé au tribunal de condamner Ousmane Sonko pour les délits de «corruption de la jeunesse.» Une peine de substitution. Un délit moyenâgeux pour lequel seul le philosophe Sacrâtes avait été condamné au cours de l’histoire.

Révoltés par cette décision, les Sénégalais sont sortis massivement dans la rue pour affronter les forces de l’ordre. Au cours de trois jours d’affrontement, “23”, “26” ou “30 personnes” auraient été tuées et les destructions de biens matériels sont chiffrées à plusieurs milliards de F FCA. Et après ces événement, le régime de Macky Sall a semblé inflexible sur la levée de ces barrières d’encerclement du domicile du leader de Pastef. Et grâce aux médiations entreprises par de bonnes volontés, c’est ce matin vers 6heures que le dernier policier a levé sa barrière et quitté le quartier pour permettre aux riverains comme à leur encombrant hôte de respirer un peu.