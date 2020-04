Après Pape Diouf, l’ancien président de l’Olympique de Marseille, décédé le mardi dernier, le Sénégal vient d’enregistrer la mort de son second patient atteint de Covid-19.

A en croire des informations en provenance du centre des maladies infectieuses de Dakar, « c’est une dame âgée d’une cinquante d’années qui est décédée ce soir. » Elle était internée au centre de Fann et on ignore, pour le moment, si elle a, comme Pape Diouf, eu des complications de respiration et avait été admise en réanimation. Toutefois, des sources de Kewoulo ont laissé entendre qu’elle serait âgée de 57 ans.