Covid-19 : Macky paye les factures d’électricité et d’eau de la tranche sociale

Le président de la République, Macky Sall, a pris des engagements pour «soulager» les Sénégalais durement affectés par la crise sanitaire qu’est le Covid-19.

«J’ai mis en place un programme de résilience économique et sociale afin de renforcer notre système de santé et soutenir nos ménages, notre diaspora, nos entreprises et leurs salariés», a-t-il annoncé lors de son discours à la nation à l’occasion de la célébration du soixantième anniversaire de l’indépendance du Sénégal.

«Premièrement, le soutien au secteur de la santé à hauteur de 64,4 milliards francs CFA pour couvrir toutes les dépenses liées à la riposte contre le Covid-19. Deuxièmement, le renforcement de la résilience sociale des populartions», a-t-il ajouté.

Macky Sall a également promis de prendre en charge les dépenses suivantes: «15, 5 milliards pour le paiement des factures d’électricité des ménages abonnés de la tranche sociale pour un bimestre, soit environ 975 522 ménages, 3 milliards pour la prise en charge des factures d’eau des 670 mille ménages abonnés de la tranche sociale pour un bimestre, 69 milliards au lieu des 50 initialement prévus pour l’achat de vivres au bénéfice d’un million de ménages éligibles, et 2,5 milliards pour aider la diaspora».