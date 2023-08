C’est une information de dernière minute qui fait froid dans le dos. A en croire des informations obtenues par votre canard d’investigation, auprès de sources judiciaires, un bus Tata des passagers a été attaqué dans le quartier populaire de Yarakh.

Selon les premières informations obtenues par Kéwoulo, c’est un groupe 7 à 8 personnes entièrement encagoulées qui aurait attaqué le bus Tata avec des jets de cocktail Molotov. Et les flammes qui ont pris possession du véhicule en mouvement ont laissé peu de chance aux occupants emprisonnés dans la caisse. Selon les premiers témoignages recueillis par Kéwoulo, “2 personnes sont décédées sur place et plusieurs blessés ont été évacués.” Selon des témoignages recueillis sur place ce sont un enfant de 10 ans et une vielle personne qui ont perdu la vie dans cet incendie criminel. Et de nombreux blessés ont été évacués. Cet incendie volontaire a été déclaré cet après midi vers 15h 30 minutes. A en croire Khadim Mbacké Dieng, le directeur des exploitations de AFTU, “il s’agit de la ligne 65 qui rallie Kounoune à Colobane.”

Pour rappel, ces manifestations violentes qui endeuillent le Sénégal sont intervenues depuis hier 31 juillet 2023 avec la nouvelle arrestation de Ousmane Sonko et son placement sous mandat de dépôt pour “vol de téléphone portable” et “appels répétitifs à l’insurrection.” Dans la foulée, le ministre de l’intérieur, Abdoulaye Félix Antoine Diome, a annoncé la dissolution du Pastef, le parti de Ousmane Sonko, et en a profité pour geler tous ses avoirs. Et depuis, les partisans d’Ousmane Sonko ont décidé de “résister à la dictature” imposée par Macky Sall qui n’est, du reste, pas candidat aux prochaines élections de février 2024.