C’est une escouade de policiers qui encercle actuellement le domicile du président du mouvement Claire Vision au Sénégal. Depuis 21 heures, ce sont 8 policiers qui disent appartenir à la Division des Investigations criminelles qui se sont présentés au domicile de l’activiste, à Yène sur la Petite Côte, pour lui servir une convocation.

Après Guy Marius Sagna, Adama Gaye c’est, maintenant, Amadou Clédor Sène qui est dans le viseurs du régime de Macky Sall. Ce soir, c’est un commando formé, au moins, de 8 hommes lourdement armés et équipés de gilets pare balle qui a pris position autour du domicile du président du mouvement ClairVision. Et guette la moindre occasion pour s’emparer de lui et le conduire à Dakar. A en croire des témoins oculaires contactés par Kewoulo, « ce sont 3 hommes qui se sont présentés au domicile et ont demandé à voir Clédor Sène pour lui remettre une convocation. Alors que d’autres attendaient en bas et dans les champs aux alentours du domicile qui est très isolé. »

Bien que présent à son domicile, Amadou Clédor Sène, qui sait qu’au delà de 21 heures les policiers n’avaient pas le droit d’entrer chez lui, sauf en cas de flagrance, a refusé de quitter sa chambre pour venir à leur rencontre. A en croire un témoin de la scène, « les policiers étaient entrés jusque dans le salon » et face au refus de Clédor de venir leur répondre -puisqu’il sait que dès la réception de la convocation il sera menotté et conduit au commissariat-, ils ont préféré quitter le domicile. « Mais, nous les voyons au moment où nous vous parlons. Je crois qu’ils attendent 6 heures, l’heure légale, pour investir la maison et cueillir Clédor Sène« . A déclaré à Kewoulo une source basée à Yène.

Si, pour le moment, nul ne sait ce que le Procureur de la République pourrait reprocher à Clédor Sène, tout porte à croire que la dernière émission de l’activiste sur la chaîne Sen TV soit à l’origine de cette soudaine convocation. Comme à son habitude, le patron de ClairVision est très acerbe dans ses attaques contre le régime. Il est l’un des rares défenseurs de nos richesses minières à s’y connaitre sur le sujet. Et, depuis qu’il s’est intéressé à ce sujet sensible du pétrole et du zircon, Amadou Clédor Sène est devenu le chouchou des chaines télé comme des sites internet, toujours prêt à dévoiler des informations secrètes que le régime cherchait à cacher aux populations.