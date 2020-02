Un footballeur d’origine nigériane contaminé par le coronavirus

King Udoh, footballeur italo-nigérian de Pianese, club toscan qui évolue en Serie C (troisième division), a été contaminé par le coronavirus. Il s’agit du premier joueur à être diagnostiqué avec la maladie en Italie, pays européen le plus touché par l’épidémie.



C’est le premier footballeur à être testé positif au coronavirus en Italie. L’attaquant italo-nigérian King Udoh qui évolue à l’US Pianese, club toscan de troisième division (Serie C), a été contaminé par le Covid-19 qui sévit dans le monde entier, selon une information rapportée par les quotidiens La Nazione et La Gazzetta dello Sport. Âgé de 22 ans,

il se trouve actuellement au service des maladies infectieuses de l’hôpital La Scotte de Sienne, dans un état jugé bon. Ce joueur s’était placé de lui-même en quarantaine durant le week-end dernier, après s’être senti fiévreux. Il devait jouer le dimanche avec son équipe contre l’équipe de moins de 23 ans de la Juventus (défaite 1-0), mais n’avait finalement pas pris part à la rencontre,

ni même approché les joueurs adverses. Rentré chez lui par ses propres moyens, il a fini par être diagnostiqué à domicile. L’ensemble de l’équipe de Pianese se trouve désormais en quarantaine, par mesure de précaution.Des mesures de précaution à la Juve La situation est suivie de près par la Juventus. Le club assure qu’aucun de ses joueurs de l’équipe des moins de 23 ans ne souffre de symptômes depuis la rencontre.

Des mesures de précaution sont toutefois prises, la période d’incubation maximale du virus étant estimée à 14 jours. Les jeunes U23 ne peuvent ainsi pas entrer en contact avec ceux de l’équipe première, battue en huitième de finale aller de la Ligue des champions par l’Olympique Lyonnais (1-0). Les deux sections du club turinois s’entraînent donc désormais séparément, au grand dam de certains jeunes qui ont l’habitude de faire la navette avec le groupe principal.

L’Italie est le pays européen le plus touché par le nouveau coronavirus avec plus de 370 cas et 12 morts. Dans le nord du pays, région la plus touchée, 52.000 personnes ont été placées en quarantaine stricte. En Chine, épicentre de l’épidémie, le virus a contaminé quelque 78.000 personnes, dont au moins 2.170 sont mortes. Sur le sol français, 18 cas et deux décès ont été recensés.