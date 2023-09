Un engagement écologique en harmonie avec la musique : Découvrez le nouveau single « Alam Gi » de Seckou Keita

Inspiré par les efforts remarquables du Fan Club de Seckou Keita, qui a contribué à planter 40 000 propagules dans la mangrove en un seul week-end, ce single incarne un engagement en faveur de la nature et de la musique.

« Alam Gi », traduit par « Environnement », est un appel à la préservation de notre écosystème précieux, exprimé à travers les langues Wolof, Mandingue et Diola, qui reflètent la diversité culturelle du Sénégal. La collaboration musicale remarquable entre Seckou Keita, virtuose de la Kora et des voix, Amadi Sidibé à la guitare, Pabi Sow et Bouba Diolo aux percussions, ainsi que Moussa N’gom aux claviers et à la batterie, donne naissance à une expérience auditive captivante.

Enregistré et mixé à Dakar, « Alam Gi » évoque non seulement des sonorités entraînantes, mais également un message puissant. Les paroles, co-écrites par Seckou et Keyti, transcendent les frontières linguistiques. La chanson rappelle la nécessité urgente de prendre soin de notre environnement, tout en célébrant la richesse de la culture sénégalaise.

Le processus de création du single reflète l’engagement des artistes envers la cause environnementale. Produit par Seckou Keita et Moussa N’gom, et mixé par ce dernier, « Alam Gi » est un exemple éloquent de la manière dont la musique peut servir de véhicule pour le changement positif. Enregistré au Prince Art Studio à Dakar, le single est une véritable œuvre d’art sonore, capturant l’essence même de la lutte pour un environnement plus sain.

De plus, la réalisation vidéo, dirigée par Papephotoma, apporte une dimension visuelle à la chanson, mettant en lumière les beautés naturelles du Sénégal tout en soulignant l’importance cruciale de la préservation de ces trésors.

« Alam Gi » est un hymne à la nature, à la culture et à la nécessité de préserver notre planète. En écoutant cette œuvre musicale inspirante, nous sommes invités à réfléchir à notre propre rôle dans la préservation de l’environnement, tout en nous laissant emporter par les mélodies envoûtantes de Seckou Keita et de ses collaborateurs. Découvrez ce morceau captivant sur toutes les plateformes musicales et laissez-vous transporter par la magie d’« Alam Gi ».

Pour rappel, l’actualité du talentueux musicien sénégalais, Seckou Keita, résonne avec une distinction exceptionnelle qu’il a reçue le vendredi 14 juillet 2023. En effet, c’est à l’éminente université de Nottingham Trent, en Angleterre, qu’il s’est vu décerner un doctorat honorifique, en reconnaissance de sa contribution majeure au quatrième art. Cette remarquable célébration constitue une étape significative dans la trajectoire de Keita, mettant en évidence son influence profonde ainsi que sa créativité au sein du paysage musical mondial. Son héritage musical demeure une source inépuisable d’inspiration et enrichit constamment la scène artistique internationale, propulsant ainsi le 4e art vers des horizons toujours plus vastes.